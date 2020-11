Présidentielle américaine : le vainqueur sera-t-il connu dès l'issue du scrutin ?

Si on connaît le goût du milliardaire pour l'exagération, est-il toutefois possible que les Américains et le reste de la planète ne connaissent pas le nouveau "chef du monde libre" longtemps après le 3 novembre ?

Pour ce nouveau cycle électoral, le vote anticipé a explosé, comme on pouvait s’y attendre. Selon un comptage de l’Elections Project de l’Université de Floride , plus de 84 millions d’Américains ont déjà voté au 30 novembre, contre 21 millions à la même date en 2016. À la fin de l’élection, "on devrait avoir entre 50 et 70 millions de votes par courrier", estime Nathaniel Persily, professeur de Droit à l'université Stanford en Californie.

Dans un contexte classique, les médias annoncent le vainqueur de la présidentielle américaine dans la soirée de l’élection ou en pleine nuit. Ils le font dès qu’ils sont en mesure de dire si un des candidats a empoché les 270 des 538 grands électeurs nécessaires pour devenir président. Dans les semaines qui suivent, les instances électorales de chaque État se réunissent pour valider les résultats, qui deviennent en suite officiels. Les grands électeurs "se rencontrent et expriment leur vote au premier lundi après le deuxième mercredi de décembre" pour désigner le président et le vice-président.

Si la présidentielle de 2020 s’annonce compliquée, il y a eu des exemples d’élection où le résultat n’a pas été connu le soir même. La plus récente et la plus emblématique remonte à il y a vingt ans. En 2000, le républicain George W. Bush et le démocrate Al Gore s'opposent, l'élection s’est jouée à quelques centaines de voix d’écart en Floride, provoquant des recours à répétition devant les tribunaux. Cette bataille judiciaire s’est terminée devant la plus haute juridiction du pays et la Cour suprême a refusé d'ordonner un nouveau décompte. Al Gore, qui aurait pu continuer à contester et exprimer son désaccord, avait alors reconnu sa défaite.

D'autres élections présidentielles encore ont joué les prolongations, comme nous le raconte Simon Grivet. "On cite souvent l’élection très serrée de 1960 qui opposait John Fitzgerald Kennedy et Richard Nixon. On raconte que les deux candidats vont se coucher sans savoir lequel des deux avait été élu... Ce n’est qu'au petit matin que les Américains apprennent que Kennedy a remporté miraculeusement l’Etat de l’Illinois et qu’il est ainsi devenu président des États-Unis".

En 1948, encore, les Américains seront tenus en haleine bien au-delà de la date prévue : "A l’époque, tout le monde donne Harry Truman, le président démocrate sortant, battu, les journaux impriment même leur Une sur la victoire de Thomas Dewey", raconte Simon Grivet. "Mais au dernier moment, un basculement se fait et Truman l’emporte de peu". Le 33e président américain se fera même prendre en photo hilare avec la Une du Chicago Tribune le donnant perdant.