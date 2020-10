Élection présidentielle américaine : pas de deuxième débat Trump-Biden Donald Trump et Joe Biden devaient se confronter lors d'une rencontre virtuelle jeudi 15 octobre. − JIM WATSON, SAUL LOEB / AFP

POLITIQUE - La commission indépendante chargée de l'organisation des débats a décidé ce vendredi d'annuler la seconde confrontation entre le milliardaire républicain et son rival démocrate. Initialement prévu jeudi prochain, ce duel devait se dérouler sous forme de rencontre virtuelle.

La commission indépendante en charge de ces débats a finalement tranché : pas de nouvelle joute verbal entre Donald Trump et Joe Biden ! Initialement prévu jeudi prochain, ce nouveau débat entre les deux hommes devait permettre d'éclaircir encore un peu plus la course à la Maison Blanche. D'abord transformée en rencontre virtuelle après l'infection au coronavirus de Donald Trump, la confrontation directe entre les deux candidats à la présidentielle 2020 n'aura finalement pas lieu, le Président en exercice en ayant catégoriquement refusé le principe. "Il est désormais évident qu'il n'y aura pas de débat le 15 octobre", précise la commission dans un communiqué, soulignant dorénavant "concentrer son attention sur les préparatifs pour le dernier débat présidentiel prévu le 22 octobre", à Nashville.

Un manque de "courage"

Les deux hommes se sont déjà affrontés durant près d'une heure et demie lors d'un premier débat chaotique, lors duquel ils n'avaient cessé de se couper la parole, le 29 septembre dernier à Cleveland, dans l'Ohio. A moins d'un mois de la présidentielle (3 novembre 2020), le but de ce second débat était de répondre aux questions des électeurs. L'entourage de Joe Biden a d'ailleurs fustigé un manque "honteux" de "courage" du milliardaire républicain au moment de "répondre de son bilan aux électeurs". "Mais ce n'est pas une surprise" martèle ses proches. Une façon de répondre à l'équipe de Donald Trump qui avait estimé que le candidat démocrate se dérobait à ses responsabilités en demandant un débat virtuel.

Une semaine après son hospitalisation, Donald Trump, lui, n'attend pas pour jouer le va-t-en-guerre : il doit s’exprimer sur le thème qui lui est cher de "la loi et l’ordre", un de ses slogans, depuis le balcon de la Maison Blanche, devant une foule rassemblée sur la pelouse en contrebas...

