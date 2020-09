Élection présidentielle : pourquoi il faut se préparer à un résultat contesté aux États-Unis

Sera-t-il possible de connaitre le nom du nouveau président américain le 3 novembre ? À deux mois du duel entre Joe Biden à Donald Trump, rien n'est moins sûr. En cause : une élection présidentielle plus imprévisible que jamais, dans une Amérique à fleur de peau et où la pandémie de coronavirus devrait peser lourdement sur le verdict des urnes.

C'est en effet l'une des conséquences du Covid-19 qui s'est installé ces derniers mois sur le sol américain : des dizaines de millions d'électeurs, inquiets à l'idée de tomber malades, devraient voter sans se rendre physiquement aux urnes. Preuve de cet engouement pour le vote par correspondance est bien réel, la Caroline du Nord a entamé l'envoi de plus de 600.000 bulletins répondant à une hausse spectaculaire des demandes. D'autres États-clés, dont le Wisconsin, suivront dans quelques semaines.