Donald Trump retweete une vidéo truquée de Joe Biden

"Law and order (loi et ordre)". C'est l'un des thèmes fétiches de Donald Trump qui, en campagne après des mois de confinement et de rassemblements restreints, sillonne à nouveau le pays. Objectif : convaincre les Américains de lui confier un second mandat. Quitte à s'adonner aux fake news.

Dernier exemple en date ? Une vidéo truquée que le président des Etats-Unis a partagé mercredi sur son compte Twitter. "Qu'est-ce que c'est que ça ?", a écrit Donald Trump en partageant un message du compte parodique "The United Spot", dans lequel on voit Joe Biden sur scène en train de lancer sur son téléphone la chanson "Fuck the police" du groupe de rap NWA. Tout sauf un hasard : le milliardaire accuse régulièrement son adversaire démocrate de ne pas soutenir les forces de l'ordre. "Si Biden gagne, les pilleurs, les anarchistes et les brûleurs de drapeau gagnent", répète-t-il sur les estrades de campagne.