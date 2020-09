Donald Trump a seulement payé 750 dollars d'impôts en 2016 et en 2017

Une enquête explosive du New York Times révèle que Donald Trump n'a payé que 750 dollars d'impôts fédéraux en 2016, l'année de son élection à la Maison Blanche. Le président américain a balayé ces révélations du New York Times : des "informations bidon, totalement inventées", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

Selon le quotidien new-yorkais, Donald Trump a échappé à l'impôt "en grande partie car il a déclaré plus de pertes d'argent que de gains". "J'ai payé beaucoup, et j'ai payé beaucoup d'impôts sur le revenu au niveau de l'Etat aussi, l'Etat de New York taxe beaucoup", a au contraire rétorqué sans plus de précisions Donald Trump. Il aurait payé 750 dollars d'impôts fédéraux en 2017 également, et n'aurait payé aucun impôt durant 10 des 15 années précédentes.