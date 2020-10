Présidentielle US : "Joe Biden est le favori, mais ça ne veut pas dire que Donald Trump n’a aucune chance de l’emporter"

Pourquoi les sondeurs ne se tromperaient pas à nouveau en 2020 sur le niveau réel de l'électorat Trump ?

Mathieu Gallard, directeur de recherches à l'Ipsos : Déjà, en 2016 la situation était un peu différente, et si on regarde les sondages à froid, Hillary Clinton était en avance, en moyenne de 3 points dans les derniers sondages publiés avant l’élection. Et finalement, elle a bien gagné avec deux points d’avance au niveau national. Les sondages avaient vu le bon résultat dans 47 des 50 Etats américains. Donc bien sûr c’était un échec, mais si on regarde l’ensemble de la situation, un échec pas si énorme que cela. On avait sans doute mis trop “d’espoir” sur des sondages qui ne lui donnaient pas une avance si importante. Aujourd’hui, la différence est tout simplement que l’avance de Joe Biden est plus forte que celle d’Hillary Clinton à la même période. Que ce soit au niveau national ou dans les Etats-clés. Et le bon sens veut qu’il vaut mieux être en avance de 6-7 points que de 3 points, et que ça vous prémunit beaucoup plus d’une erreur des sondages ou d’une évolution de l’opinion dans les derniers jours de la campagne.

D’autant que cette année, l’opinion publique est stable. On le voit depuis un an, les sondages n’ont quasiment pas bougé, quels que soient les événements de la campagne. Et ce sont quand même des événements énormes : le Covid, l’épidémie et la crise économique. Ils semblent pourtant n’avoir pas eu de prise sur l’opinion, au contraire de 2016. Donc on voit mal ce qui pourrait rebattre les cartes en dix jours.