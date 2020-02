Primaires démocrates aux États-Unis : quelles sont les propositions du "socialiste" Bernie Sanders ?

Écologie, mise au pas de Wall Street, légalisation du cannabis… Bernie Sanders a une idée très précise des réformes que son administration devra mettre en œuvre s'il parvient à ravir la Maison-Blanche à Donald Trump, en novembre prochain. Son principal cheval de bataille ? L'économie. Ce "socialiste" revendiqué défend avant tout les droits des travailleurs et dénonce un système conçu pour les riches depuis les années 70. Il a fait des inégalités, de l'augmentation du salaire minimum, d'une sécurité sociale sur le modèle européen un leitmotiv depuis 40 ans, alors que ses rivaux et le parti démocrate ne se sont emparés de ces thèmes que récemment.

Le changement, selon Sanders, ne peut pas avoir lieu de haut en bas, mais à partir de la base. L’objectif ? Reprendre le pouvoir qu’auraient confisqué les 1% : Wall Street, les groupes pharmaceutiques et pétroliers, le complexe militaro-industriel. "Ils ont beaucoup de pouvoir", a mis en garde Sanders. "Mais à la fin de la journée, les 1% ne sont que 1%." Il prône aussi un "New Deal vert", vaste plan de relance de l'économie alliant justice sociale et lutte contre le changement climatique. Il en est convaincu : il est possible de créer 20 millions d'emplois pour "résoudre la crise climatique". En outre, Bernie Sanders a fait de la dénonciation des inégalités et de l'allègement de la dette étudiante des leitmotivs.

Côté société, Bernie Sanders plaide pour une légalisation du cannabis. Il promet qu'il réalisera cette promesse dans les 100 premiers jours de son mandat. Il veut aussi mettre un terme à la "politique de diabolisation" des immigrés et à confirmer le droit à l’avortement. Autre révolution promise par le démocrate : celle concernant les armes. Il souhaite en effet une régulation concernant leurs ventes, notamment pour interdire la commercialisation de fusils d'assaut pour les particuliers (qui était interdite jusqu'en 2004). Ou, a minima, pour une vérification des antécédents d'un potentiel acquéreur d'armes ou de munitions.