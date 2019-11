Présidentielle américaine : et si l'ancien maire de New York Michael Bloomberg devenait le candidat surprise ?

Et si, à trois mois des premières primaires pour la présidentielle 2020, Michael Bloomberg, 77 ans, briguait l'investiture démocrate ? En mars dernier, celui qui fut maire de New York pendant douze ans, qui a fait fortune à Wall Street et s'est revendiqué indépendant et républicain par le passé, avait pourtant annoncé officiellement qu'il ne se présenterait pas, au vu de la vingtaine de démocrates déjà en lice.

Bloomberg ne souhaitait pas saper les chances de l'ex-vice-président Joe Biden, un candidat centriste comme lui. Mais selon des sources proches de l'homme d'affaires, citées notamment par le New York Times et CNN, il rassemble désormais les signatures nécessaires au dépôt de sa candidature dans l'Etat de l'Alabama, qui requiert des candidats qu'ils s'enregistrent au plus tard ce vendredi. On le dit aussi "inquiet" de voir Biden perdre du terrain face à ses concurrents, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, dont il ne soutient pas les mesures - les deux sénateurs faisant campagne très à gauche, dénonçant notamment un système "corrompu" par Wall Street, les milliardaires et les grandes entreprises.