Primaire démocrate : le chef du parti appelle à un réexamen des résultats après le fiasco de l'Iowa

Les résultats des "caucus" de lundi soir, des assemblées d'électeurs qui s'expriment non avec des bulletins mais en se regroupant par candidat, en deux tours, n'ont pu être publiés en temps et en heure en raison d'un bug dans l'application mobile de remontée des chiffres. Alors le parti a décidé de vérifier manuellement les résultats et de les publier progressivement, ce qu'il fait lentement depuis mardi 4 février. Mais des erreurs et des incohérences sont apparues dans les tableaux publiés en ligne, avec par exemple des variations impossibles entre le premier et le second tour, ou des totaux qui ne correspondent pas. D'où la petite colère de Tom Perez qui demande un recomptage.