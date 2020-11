La boîte à outils pour suivre la dernière ligne droite de la présidentielle américaine JIM WATSON, Brendan Smialowski, Morry GASH / AFP / POOL

MONEY TIME - Les électeurs américains décideront s'ils gardent Donald Trump à la Maison Blanche ou s'ils le remplacent par Joe Biden. L'occasion de faire le tour des outils pratiques pour suivre les derniers jours de campagne.

Dernière ligne droite ! Après une campagne chaotique, très perturbée par la pandémie de Covid-19, la campagne présidentielle américaine touche à sa fin. Le 3 novembre, les citoyens américains choisiront qui de Donald Trump ou de Joe Biden siégera à la Maison Blanche pour les quatre prochaines années. À l'approche de cette échéance, tout aussi importante pour les Etats-Unis que le reste du monde, LCI vous donne quelques astuces pour suivre au plus près la course à l'investiture suprême.

Sondages, tendances : qui suivre ?

En 2016, les sondages donnaient Hillary Clinton victorieuse face à Donald Trump. Le résultat final avait stupéfié le monde entier, tant la victoire du milliardaire semblait impossible. La faute à des sondages qui avaient bien photographié la situation nationale à la veille de l'élection mais se sont totalement trompés sur les "swing states", les États-clés. Selon leur propre analyse, les instituts de sondage avaient sous-représenté les "personnes blanches sans diplôme universitaire", qui ont massivement voté Trump, et sous-estimé l'abstention chez les démocrates, peu inspirés par Hillary Clinton. Cette année, les instituts disent avoir corrigé leur méthodologie pour éviter une situation similaire à 2016. Mais alors, quel site consulter pour avoir des sondages et des tendances fiables ? Aux Etats-Unis, une des références dans le domaine est le site américain FiveThirtyEight (538 en référence au nombre de grands électeurs). Créé en 2008, ce site spécialisé dans la data propose chaque jour la moyenne des sondages réalisés chaque jour au niveau national mais aussi par État. Car ce sont bien les sondages par État, et plus spécifiquement dans les "swing-states", ces Etats qui basculent d'un camp à l'autre tous les quatre ans, qui feront l'élection.

Cource : FiveThirtyEight

Pour connaître le taux de participation, le site Elections Project est une bonne solution. Créé par un professeur de sciences politiques de l'université de Floride, ce site compile des données dans tous les Etats pour évaluer le nombre de votants le 3 novembre. Ce site permet aussi de connaître le nombre de votes anticipés et par correspondance. Des recours à cette solution qui ont explosé avec la pandémie.

Sur les réseaux sociaux

L'actu en direct

Si vous êtes passionnés et que vous voulez tout connaître les dernières informations sur ces derniers jours de la campagne, nous vous recommandons de suivre celui de nos confrères du New York Times. Le premier, en anglais, est en accès gratuit sur le site du célèbre quotidien. Vous y trouverez de nombreuses informations sur les coulisses, avec des articles rédigés par des lauréats du prix Pulitzer comme Maggie Haberman. Si vous n'êtes pas familiers de la langue de Shakespeare, LCI.fr vous propose également un "live" actualisé 24 heures sur 24 et ça jusqu'au 4 novembre, le lendemain du scrutin. Reportages exclusifs des équipes de TF1 aux Etats-Unis, chronique "Good Morning America" dans la matinale de LCI, analyse de la journaliste et correspondante à la Maison Blanche, Laurence Haïm, anecdotes de campagne, sondages, déclarations des deux candidats... Vous trouverez de nombreuses informations et ça, en français !

