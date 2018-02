Elections à Monaco : mais au fait, qui gouverne le Rocher ? 5 questions sur un scrutin

Ils sont 24 à siéger au sein du Conseil national. Tous les ans, ils élisent leur président et leur vice-président "ainsi que les membres des Commissions spécialisées et des délégations qui en émanent", peut-on en lire sur le site du Conseil national. Leurs fonctions ? Ils examinent les projets de loi soumis par le gouvernement monégasque lors de la première session, du 1er avril au 30 juin. L'initiative des lois revient en revanche au prince régnant. Le Conseil délibère et les vote. A l'automne, du 1er octobre au 31 décembre, ils se consacrent en priorité au budget de l'Etat. A noter : le gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement.