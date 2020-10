Melania Trump fait l'impasse sur un meeting de son mari "par excès de précaution"

Présidentielle US : Trump vs Biden, l'affiche d'une élection imprévisible

Pas de Pennsylvanie pour Melania Trump. Initialement du voyage, aux côtés de Donald Trump, la Première dame des Etats-Unis a finalement annulé son déplacement. La faute à des quintes de "toux persistantes".

Diagnostiquée positive au Covid-19 en même temps que son mari, le 1er octobre, la "First Lady" a annoncé mi-octobre qu'elle était désormais négative. Sa santé continue de s'améliorer mais certaines séquelles semblent peiner à disparaître. "Mme Trump continue à se sentir mieux chaque jour après avoir récupéré du Covid-19, mais, avec une toux persistante, et par excès de précaution, elle ne voyagera pas aujourd'hui", précise la Maison-Blanche dans un communiqué. Pour rappel, contrairement à Donald Trump qui a bénéficié d'un traitement expérimental, Melania Trump s'est cantonnée à des remèdes plus traditionnels et naturels. Elle avait d'ailleurs affirmé avoir vécu "des montagnes russes" en termes de symptômes, expérimentant successivement fatigue, douleurs musculaires et maux de tête.