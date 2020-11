"Sa vision de la femme nous ramène aux années 30" : comment Trump s'est mis à dos de nombreuses électrices

"Je n'aurais jamais imaginé avoir un drapeau démocrate dans mon jardin" assure Kelly à nos équipes. Il y a quatre ans, cette dernière a voté pour l’homme d’affaires en raison de son aversion pour Hillary Clinton. Même cas de figure pour Jodie, ancienne électrice de Donald Trump : "En 2016, on ne faisait plus confiance à aucun politicien", se souvient-elle. Une fois Trump au pouvoir, les deux Américaines ont regretté amèrement leur choix.

Jodie désapprouve violemment la façon dont Trump a séparé les familles à la frontière mexicaine. Et puis arrive la pandémie, creusant le schisme politique : "Il a été totalement inapte et dangereux, il n’écoute personne", poursuit Kelly. Et Jodie de s'inquiéter de son électorat : "Quand je vois ses meetings pleins à craquer, sans aucun masque ni aucune distanciation… C’est à cause d’eux que les soignants traversent ces horreurs."