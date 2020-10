Présidentielle américaine : à la rencontre des déçus de Donald Trump, dans l'Etat-clé du Wisconsin

Quatre ans plus tôt, les électeurs avaient voté majoritairement pour le candidat Républicain. Une courte victoire que le milliardaire avait remportée par seulement 109 voix sur quelque 30.000 bulletins. Aujourd'hui, entre Joe Biden et Donald Trump, c’est du 50/50. "Juste en face de notre maison, on a découvert l’autre jour cette pancarte pour Biden. Mon mari m’a dit : ‘c’est une déclaration de guerre !’. Je lui ai dit qu’il fallait répondre avec une pancarte Trump", s’amuse une habitante. En 2016, le couple avait voté pour le milliardaire américain. Et il en fera de même lors du prochain scrutin.

Dans les campagnes, au nord de la capitale Madison, la guerre commerciale avec la Chine a affecté les producteurs de soja du coin. Et si le déblocage en urgence par l'administration Trump de 39 milliards de dollars d'aides a permis à bon nombre de fermiers d'éviter la faillite, ils sont de plus en plus nombreux à remettre en cause la capacité du candidat républicain à gouverner. "Il fait sans arrêt des commentaires racistes ou sexistes. Et il s’exprime uniquement sur Twitter, non mais quel dirigeant fait ça ?", s'indigne Dorothee,propriétaire d'une ferme. Elle et son époux voteront pour le candidat démocrate. Et ils ne sont pas les seuls.