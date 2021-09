Elections en Allemagne : les sociaux-démocrates en tête, incertitudes sur la succession d'Angela Merkel

Les Allemands étaient appelés à voter ce dimanche 26 septembre pour élire les députés qui formeront le Bundestag, qui eux-mêmes seront amenés à former un nouveau gouvernement. Et les résultats de ces élections se révèlent serrés.

"Il est clair que le SPD l'a emporté", s'est félicité le secrétaire général du parti, Lars Klingbeil, en revendiquant la formation du futur gouvernement. "Nous avons le mandat pour former un gouvernement. Olaf Scholz va devenir chancelier". Olaf Scholz a lui-même parlé d'un "grand succès" et s'est présenté comme le "prochain chancelier". "Ce qui est certain, c'est que de nombreux citoyens" ont voté SPD, car "ils veulent un changement de gouvernement, et aussi parce qu'ils veulent que le prochain chancelier s'appelle Olaf Scholz", a lancé le candidat.

Mais Armin Laschet, candidat du parti conservateur a, lui aussi, affirmé vouloir former un gouvernement malgré le recul historique de son parti. "Nous ferons tout notre possible pour former un gouvernement sous la direction de l'Union (CDU-CSU)" a-t-il déclaré. Un peu plus tôt le secrétaire général de la CDU Paul Ziemak a évoqué des "pertes amères" face aux premières estimations. Et pour cause, le parti n'avait encore jamais recueilli moins de 30% des votes, en 2017 il avait obtenu 32,8% des suffrages. Symbole supplémentaire de cette déconfiture : la circonscription d'Angela Merkel, dans laquelle elle était élue députée depuis 1990, est tombée aux mains du SPD.

M. Laschet est le grand perdant de la soirée à ce stade, il va devoir se montrer très persuasif pour éviter de reléguer son camp sur les bancs de l'opposition pour la première fois depuis 2005.

Les Verts et leur candidate Annalena Baerbock, un temps favoris du scrutin, manquent le coche avec 14,8%, selon les dernières estimations. Maigre motif de satisfaction : ils battent leur record de 2009, quand ils avaient obtenu 10,7% des voix, et pourraient emporter la mairie de Berlin.

Les libéraux du FDP (droite), quatrième avec environ 11,5%, apparaissent comme les "faiseurs de rois" incontournables pour bâtir une future coalition.

L'extrême droite de l'AfD, dont l'entrée au Bundestag avait été le fait saillant du scrutin de 2017, confirme son enracinement dans le paysage politique allemand. Mais avec entre 10 et 11%, ce parti miné par des conflits internes, est en léger recul par rapport à il y a quatre ans (12,6%).