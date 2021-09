Élections allemandes : qui sont les trois candidats à la succession d’Angela Merkel ?

Dimanche 26 septembre, les Allemands sont appelés aux urnes à l’occasion des élections législatives, qui visent à élire les députés. Au terme de ce scrutin, un nouveau gouvernement fédéral devra se constituer avec à sa tête un nouveau chancelier. Mais le suspense est de taille : à ce poste très convoité, trois personnalités font la course en tête. Voici leur profil et leurs chances de succéder à Angela Merkel, qui aura passé 16 ans au pouvoir.

Issu du même parti que la chancelière, le parti chrétien-démocrate (CDU), Armin Laschet fut pendant de longs mois le favori de cette élection. Ainsi, les premiers sondages donnaient la CDU devant les sociaux-démocrates (SPD) et les écologistes. Mais après sa désignation comme candidat officiel du parti en avril dernier, la campagne de l’actuel président de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est devenue plus laborieuse, voire complètement "ratée", selon un éditorial du magazine Der Spiegel.

Parmi les frasques du candidat conservateur de 60 ans, les Allemands retiennent surtout ses éclats de rire lors d’une visite officielle en Rhénanie, en hommage aux victimes des inondations meurtrières de cet été (comme on peut le voir sur ces images). Mais aussi plus récemment, la diffusion d’un clip de campagne montrant Armin Laschet en pleine discussion avec un antivax qui l’avait pris à partie lors d’un discours, et qui a provoqué l’indignation des différents partis politiques, comme le relate Le Monde. Aujourd’hui, les intentions de vote donnent Armin Laschet à seulement 20%, qui serait le score le plus bas pour le parti depuis 1949.