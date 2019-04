Elections en Israël : Netanyahu donné vainqueur selon les projections des médias

Les listes de Benjamin Netanyahu, et celle de son principal rival Benny Gantz étaient proches dans les sondages de sortie des urnes, dans la nuit de mardi à mercredi. A tel point que les deux candidat ont revendiqué une victoire "claire" dans la soirée.





Pour autant, dans les deux sondages publiés par les chaînes de télévision 12 et 13 créditent de 35 sièges de députés le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu, et de 34 la liste Bleu-blanc de son principal concurrent, Benny Gantz. Le cumul des sièges des partis avec lesquels Benjamin Netanyahu pourrait espérer former une coalition est par ailleurs nettement supérieur à celui de Gantz. La radio-télévision publique a indiqué qu'après comptage de 65% des votes, le parti de Benjamin Netanyahu disposerait de 38 sièges sur 120 à la Knesset et la liste de Benny Gantz de 36. L'un et l'autre restent loin de la majorité absolue (61 sur 120) et devront s'allier à d'autres formations pour gouverner.





Ces données publiées par les grandes chaînes de télévision sont à prendre avec prudence, de tels sondages ayant été démentis par les résultats par le passé, lors des précédentes législatives de 2015 par exemple.