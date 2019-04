Elections en Israël : Netanyahu et Gantz revendiquent tous deux la victoire

Un scrutin serré. Les deux favoris des élections législatives en Israël se retrouvent au coude à coude, mardi 9 avril. Les listes de Benjamin Netanyahu, et celle de son principal rival Benny Gantz étaient très proches dans les sondages de sortie des urnes, à tel point que les deux candidat ont revendiqué une victoire "claire" dans la soirée. Ces données publiées par les trois grandes chaînes de télévision sont à prendre avec prudence, de tels sondages ayant été démentis par les résultats par le passé, lors des précédentes législatives de 2015 par exemple.





La radio-télévision publique a indiqué qu'après comptage de 40 % des votes, le parti de Benjamin Netanyahu disposerait de 40 sièges sur 120 à la Knesset et la liste de Benny Gantz, son principal concurrent, de 35. Par ailleurs, des sondages actualisés à la sortie des urnes pour les chaînes 12 et 13 placent le Likoud de Benjamin Netanyahu devant la liste Bleu-Blanc de Benny Gantz, avec 35 sièges contre 34. L'un et l'autre restent loin de la majorité absolue (61 sur 120) et devront s'allier à d'autres formations pour gouverner.