Elections en Israël : Netanyahu et Gantz revendiquent tous deux la victoire

Le Likoud (droite, nationaliste) de Benyamin Netanyahu, fragilisé par une enquête pour corruption, est crédité par ces sondages de 33 à 36 sièges, la liste de centre droit Bleu-blanc de Benny Gantz, de 36 ou 37 sièges. Mais le cumul des sièges des partis avec lesquels Netanyahu pourrait espérer former une coalition (la Nouvelle droite et le Foyer juif, partis de droite nationaliste et ou religieux) est nettement supérieur à celui de Gantz dans deux des sondages. Il est le même dans le troisième sondage. Toutefois, l'un et l'autre restent loin de la majorité absolue (61 sur 120) et devront s'allier à d'autres formations pour gouverner.