Elections en Israël: Netanyahu se félicite d'une victoire contre "toute attente"

Accueilli en musique et aux cris de "Bibi, roi d'Israël" par des millier de partisans du Likoud, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a célébré mardi sa "victoire" aux élections devant un public conquis. "Je me souviens de notre première victoire en 1996, mais ce soir c'est une victoire encore plus grande car contre toute attente", a déclaré le Premier ministre, se réjouissant d'avoir déjoué les pronostics de ceux qui avaient "prédit la fin de l'ère Netanyahu" en Israël. Les sondages à la sortie des urnes des chaînes israéliennes créditent le Likoud de Benjamin Netanyahu de 36 ou 37 sièges, contre de 32 à 34 sièges pour la formation centriste Bleu Blanc de son rival Benny Gantz.

Benjamin Netanyahu, 70 ans, avait été élu pour la première fois à la tête du gouvernement israélien en 1996 avant de perdre le pouvoir trois ans plus tard. Il est revenu aux affaires en 2009 et a dirigé depuis, et sans interruption, le gouvernement pour devenir le plus pérenne des Premiers ministres de l'Histoire de l'Etat hébreu.