Élections en Turquie : les premières estimations donnent Recep Tayyip Erdogan gagnant

Au pouvoir depuis 15 ans en Turquie, Recep Tayyip Erdogan avait convoqué des élections présidentielle et législative anticipées ce dimanche. Des scrutins favorables au président sortant. Selon les premiers chiffres, il aurait récolté 55% des voix à la présidentielle et 57% aux législatives après le dépouillement de 60% des bulletins.



