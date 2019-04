Espagne : pourquoi l'extrême droite progresse-t-elle ?

Les Espagnols renouvellent leur Parlement le dimanche 28 avril 2019. Des législatives au cours desquelles l'extrême droite pourrait faire une poussée depuis la mort de Francisco Franco. L'Espagne était pourtant à l'abri du phénomène, contenu par un Parti populaire aux orientations franchement conservatrices et prudentes sur la question du franquisme. Mais l'irruption d'un petit parti aux relents franquistes a changé la donne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.