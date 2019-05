Européennes : Rezo, le Youtubeur allemand qui fait trembler Angela Merkel

Une charge de près d'une heure contre Angela Merkel. Dans une vidéo intitulée "La destruction de la CDU", le Youtubeur allemand Rezo signe une tribune contre la chancelière et le parti au pouvoir. Et cela, seulement quelques jours avant les élections européennes, qui se tiendront ce dimanche 26 mai. Un clip de 55 minutes qui comptabilise 5,5 millions de vues ce jeudi et que les dirigeants chrétiens-démocrates cherchent à faire interdire.





En réalité, Rezo ja lol ey est spécialisée dans les vidéos... musicales. Le jeune Allemand de 26 ans, aux cheveux bleus, est producteur de musique en ligne. Originaire d'Aix-la-Chapelle, il est diplômé en informatique et s'est fait un nom en 2016, avec ses vidéos de reprises. Sur sa chaîne Youtube, il se filme avec de nombreux "guests" et met en scène des défis amusants et insolites suivis par plus de 700.000 abonnés.