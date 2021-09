Législatives au Canada : un pari politique à hauts risques pour Justin Trudeau

Le premier ministre comptait sur sa gestion de la pandémie, sous contrôle début août alors qu'une partie des Canadiens étaient encore en vacances. Entretemps, une quatrième vague de contaminations au Covid-19 s'est abattue sur le pays, laissant une partie des électeurs dans l'incompréhension sur le bien-fondé de ce scrutin surprise. Un minorité d'opposants à l'obligation vaccinale et au port du masque s'en sont pris à Justin Trudeau ces dernières semaines, parfois même physiquement, plusieurs incidents sans gravité - dont un jet de gravier contre le premier ministre - ayant eu lieu ces dernières semaines. Outre la crise sanitaire, d'autres thèmes comme le changement climatique, le prix du logement et le contrôle des armes à feu ont été au centre de cette campagne éclair.

Son principal opposant Erin O’Toole surfe sur une campagne exemplaire et sur la dégradation au fil des années de l'image jeune et branchée dont jouissait Justin Trudeau en 2015 lorsqu'il s'est hissé à la tête du gouvernement. Ce conservateur modéré a vivement critiqué l'actuel premier ministre notamment sur ce terrain. "Chaque Canadien a déjà rencontré un Justin Trudeau dans sa vie - privilégié, habilité et toujours à la recherche du numéro un. Il cherchait le numéro un lorsqu'il a déclenché cette élection coûteuse et inutile en plein milieu d'une pandémie. Ce n'est pas du leadership, c'est l'intérêt personnel. Et c'est du Justin Trudeau tout craché", a-t-il déclaré.

Loin derrière en troisième position, le Nouveau Parti démocratique (NPD) obtiendrait 19,2% des voix. Un résultat qui pourrait permettre à cette formation centriste de jouer de nouveau le rôle de faiseur de roi à l'issue de ces législatives aux conséquences imprévisibles. Si aucun de ces deux partis, qui alternent au pouvoir depuis 1867, n'est en mesure d'obtenir une majorité requise de 338 sièges, le vainqueur devra composer un gouvernement minoritaire et pourrait avoir des difficultés à imposer sa ligne au parlement.