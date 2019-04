Législatives en Espagne : comment le parti d’extrême droite Vox s'est imposé dans le jeu politique

S’inspirant de la stratégie de Trump aux Etats-Unis ou de Bolsonaro au Brésil, Vox se méfie des médias traditionnels. Son leader, Santiago Abascal, n’a accordé des interviews qu’à certains médias ciblés. En revanche, le parti domine les réseaux sociaux espagnols. En mars, il a comptabilisé 33% de toutes les interactions ("like", messages partagés, commentaires...) des comptes officiels des cinq principaux partis, selon l'outil de mesure Social Elephants. Ce qui est d’autant plus fort qu’il est le parti avec le moins d’abonnés sur Twitter. Il est aussi, selon les autorités qui ont mis en place un dispositif anti-fake news, le parti attirant le plus de fausses informations, notamment via ses groupes WhatsApp, rapportait RFI il y a quelques semaines.





"Vox a réussi à réveiller l'espoir de nombreuses personnes qui (...) ne se sentaient pas représentées", s’est félicité Santiago Abascal (ancien militant du PP au Pays basque), lors d’un meeting mercredi. Parmi ses cibles prioritaires, le parti entend parler aux chasseurs et au monde rural. Par ailleurs fervent défenseur de la corrida, Vox a eu son stand - et une pluie d'éloges - lors d'un récent salon de la chasse à Madrid. La formation veut aussi séduire les déçus de la droite et de la gauche, et les indécis : une réserve de voix particulièrement importante, puisque d’après les derniers sondages 40% des électeurs potentiels n’avaient toujours pas arrêté leur choix.