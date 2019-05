Éléphants au Botswana : la chasse à nouveau ouverte

Pendant des années, les éléphants pouvaient se déplacer librement dans ce pays. Le Botswana était l'un de leurs sanctuaires en Afrique australe, car il les protégeait. À partir de ce vendredi 24 mai 2019, leur chasse est à nouveau autorisée. Pour les autorités, la cohabitation entre les hommes et les pachydermes n'était plus possible. Cette décision est injustifiée pour certaines associations de défense des animaux.



