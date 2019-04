Éléphants d'Afrique : la traque des braconniers

En Afrique, il faut désormais chercher longtemps avant de croiser un éléphant. Depuis le massacre de 2012, où un commando de braconnier venu du Soudan avait décimé pas moins de 400 éléphants, le parc national de Bouba Ndjida ne compte plus qu'une petite centaine de pachyderme. Pour les protéger, les soldats d'élite de l'armée camerounaise survolent la savane, et appliquent désormais des tactiques de progression, utilisées dans les zones de guerre.



