Elisabeth Schober, une fromagère française star au Brésil

La station balnéaire au sud du Brésil, Florianopolis, est connue pour ses plages paradisiaques mais aussi pour le fromage français. Elisabeth Schober y est installée depuis dix ans. Elle vend ses produits aux Brésiliens et aux touristes de passage au prix de 17 euros le kilo. Ses fromages sont un succès et les locaux en sont friands. Elle en fabrique 20 sortes et en produit une tonne et demie chaque mois, qu'elle vend dans tout le Brésil.



