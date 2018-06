Elle risque la peine de mort : Mélina Boughedir, djihadiste française, jugée ce dimanche à Bagdad

Lors de la première audience, le 2 mai dernier, la jeune femme s'était vivement défendue d'adhérer à l'idéologie du groupe Etat islamique. "Et c'est aussi le cas de beaucoup de femmes étrangères mariées à des hommes de Daech", avait-elle assuré. Et d'ajouter : "Je veux retrouver mes enfants qui ont été envoyés en France".





Jeudi, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait estimé que la Française était une "terroriste de Daech qui a combattu contre l'Irak" et réitéré qu'elle devait être jugée dans ce pays. Deux jours plus tard, ses avocats répliquaient, dénonçant une "ingérence inacceptable". Ces déclarations "sont d'autant plus graves (...) que son avocat irakien n'a pas pu prendre connaissance de son dossier, ni la rencontrer en prison avant son procès", probablement "expéditif", dénonce le trio d'avocats, présent à Bagdad pour l'audience de dimanche.





Mélina Boughedir, mère de quatre enfants - dont trois ont été rapatriés en France -, risque la peine capitale pour appartenance à une organisation "terroriste", même pour les non-combattants.