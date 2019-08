Elles pourront voyager sans autorisation : à quelles interdictions les femmes sont-elles encore soumises en Arabie saoudite ?

Tout contact avec un homme autre qu'un membre de leur famille reste cependant prohibé. Une interdiction valable également dans les espaces publics, où elles n'ont pas le droit d'établir de contact visuel avec un homme. Certains métiers leurs sont alors interdits, tels que ceux impliquant un contact avec le public, excepté dans les hôpitaux. Pour étudier, elles doivent par ailleurs aller dans des universités réservées aux femmes.





Il leur est également interdit de montrer leurs cheveux et elles doivent obligatoirement porter une abaya (une longue robe noire couvrant tout le corps). Pendant longtemps, la police religieuse veillait scrupuleusement à ce que les règles de la charia soient respectées et patrouillait les rues pour réprimander les femmes pas assez couvertes. Ses pouvoirs ont été réduits et aujourd'hui, il est désormais possible de voir, dans certaines villes comme Ryad, des femmes circuler sans foulard.