Elon Musk prêt à donner 6 milliards de dollars pour lutter contre la faim dans le monde à une seule condition

Et si un don de 6 milliards de dollars pouvait éradiquer la faim dans le monde ? C'est ce que David Beasley, directeur du Programme alimentaire des Nations Unies (PAM) a suggéré lundi dans une interview donnée à CNN, en s'adressant plus précisément aux détenteurs des plus grandes fortunes du monde, comme Elon Musk, PDG de Tesla, et Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon.

La réponse ne s'est pas fait attendre. Alors qu'un utilisateur de Twitter a précisé que 6 milliards de dollars ne représente que 2% de la fortune d'Elon Musk, celui-ci a répondu qu'il était prêt à envisager la proposition du représentant de l'ONU. Mais à la condition que l'organisation explique comment ce don pourrait résoudre la famine.