Émeutes au Chili : les raisons de la colère sociale

JT 20H - Le Chili, l'un des pays les plus stables et les plus riches d'Amérique latine, est le théâtre de scènes d'émeutes depuis plusieurs jours. C'est la hausse du prix du ticket de métro qui touche les plus modestes qui a mis le feu aux poudres.

Le Chili est secoué depuis vendredi par des manifestations qui ont dégénéré. Tout est parti de la hausse du prix du ticket de métro, la deuxième depuis le début de cette année 2019. La population réclame ainsi plus de justice sociale. Si le pays est un modèle de réussite économique, les inégalités y sont criantes. L'éducation, la santé, les retraites... Tout est privatisé et coûte très cher.



