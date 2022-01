Émeutes au Kazakhstan : la révolte gronde, un lourd bilan humain, des troupes russes sur place

Pour l'opposant kazakh Moukhtar Abliazo, il ne fait aucun doute qu'une "révolution" est en marche dans son pays. "Le changement de régime n'a pas encore eu lieu, mais la révolution a déjà eu lieu dans les esprits", considère l'ex-banquier et ex-ministre de 58 ans tombé en disgrâce dans son pays à la fin des années 1990. "Je considère que c'est la fin du régime, la question, c'est seulement combien de temps cela va prendre", dit-il. "Il peut tenir un an, mais tout peut aussi basculer en deux semaines", esquisse-t-il.

L'ex-république soviétique, longtemps considéré comme le pays le plus stable d'Asie centrale, est ébranlée par une contestation qui a éclaté dimanche dans l'ouest avant de gagner Almaty, la capitale économique, où les manifestations ont viré à l'émeute contre le pouvoir. Ce jeudi, des protestataires ont attaqué et incendié des bâtiments officiels, notamment la mairie et la résidence présidentielle. Les forces de sécurité ont répliqué en tirant à balles réelles. Les autorités ont fait état de "dizaines" de manifestants tués et plus d'un millier de personnes blessées dont 62 grièvement. Dix-huit membres des forces de sécurité ont aussi été tués et 748 blessés, ont par ailleurs rapporté les agences de presse, citant les autorités.