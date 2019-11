Émeutes en Iran : Amnesty craint plus d'une centaine de morts

Selon Amnesty International "au moins 106 manifestants dans 21 villes ont été tués, selon des informations crédibles". Mais "le bilan véritable pourrait être bien plus élevé, avec des informations suggérant jusqu'à 200 (personnes) tuées". Quelques heures après l'annonce vendredi d'une hausse du prix de l'essence, des dizaines de villes d'Iran, des plus grandes agglomérations du pays à des chefs-lieux de canton de quelques dizaines de milliers d'habitants, ont été touchées par des manifestations ayant rapidement dégénéré en émeutes.

"Nous sommes particulièrement alarmés par le fait que l'utilisation de munitions réelles aurait causé un nombre important de décès dans tout le pays", a déclaré à Genève un porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme, Rupert Colville. "Des dizaines de personnes pourraient avoir été tuées", a-t-il ajouté, parlant également de "plus de 1.000" arrestations et exhortant "les autorités et les forces de sécurité à éviter de recourir à la force", et les manifestants "à manifester pacifiquement".

Dans l'est de la capitale, deux stations-service incendiées témoignent des violences. Dans l'ouest, un poste de police et un grand panneau publicitaire au-dessus d'une autoroute urbaine ont été incendiés, et une station de vélos en libre service vandalisée. Le porte-parole de l'autorité judiciaire, Gholamhossein Esmaïli, a demandé "à la population de signaler aux forces de l'ordre et à l'appareil judiciaire les séditieux et ceux qui ont perpétré des crimes".

Sans donner de chiffre, Gholamhossein Esmaïli a fait état de l'arrestation de personnes ayant incendié des mosquées ou des banques, et d'"individus ayant fourni des films et des informations à des médias étrangers et à des ennemis" de l'Iran. Les autorités ont accusé des puissances étrangères, notamment les Etats-Unis, leur ennemi juré, de fomenter les heurts. Le secrétaire américain Mike Pompeo et la Maison Blanche ont apporté leur soutien aux manifestants. La télévision d'Etat a montré des rassemblements de soutien aux autorités, à Tabriz (nord) et Chahr-é Kord (centre). A Tabriz, les manifestants ont scandé "Manifester est un droit du peuple, les émeutes sont l'oeuvre des ennemis", selon l'agence Fars. D'autres manifestations progouvernementales sont annoncées pour mercredi dans diverses villes.