Émeutes meurtrières au Kazakhstan : le président dénonce "une tentative de coup d'État"

Dimanche 9 janvier, le ministère de l'Information a retiré un bilan publié plus tôt sur une chaîne officielle Telegram, selon lequel plus de 164 personnes étaient décédées au cours des violences. Deux jours plus tôt, les autorités locales avaient évoqué au moins plusieurs dizaines de morts et de plus d'un millier de blessés. S'il est difficile d'en savoir plus à ce sujet, le ministère de l'Intérieur est, lui, plus enclin à donner des chiffres sur les arrestations. "Au 10 janvier, 7939 individus sont détenus par les organes du (ministère) de l'Intérieur", a-t-il dans un communiqué publié sur le site du gouvernement.