Dubaï : la princesse Latifa se dit être retenue en "otage"dans des vidéos inquiétantes

Elle avait déjà fait parler d'elle en tentant de s'évader de Dubaï en 2018, avant d'être arrêtée par la marine indienne et renvoyée dans l'émirat. Depuis lors, Latifa bint Mohammed ben Rachid Al Maktoum, fille de l'émir de Dubaï, n'avait plus fait d'apparition en public. La princesse de 35 ans vient de réapparaître dans une série de vidéos inquiétantes diffusées mardi soir par la BBC et Sky News. Elle y apparait préoccupée et dit craindre pour sa vie.

"Je suis dans une villa. Je suis prise en otage et cette villa a été transformée en prison", déclare-t-elle dans une vidéo enregistrée sur un téléphone portable depuis les toilettes car "c'est la seule pièce avec une porte que je peux verrouiller". "Toutes les fenêtres ont été condamnées (...), il y a cinq policiers à l'extérieur et deux femmes policiers à l'intérieur", ajoute-t-elle.