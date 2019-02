Emirats arabes unis : une messe en présence du pape François

Le pape François a entamé une visite historique aux Emirats arabes unis. La première d'un souverain pontife dans la péninsule arabique, qui est le berceau de l'islam. Dans la matinée du 5 février 2019, il a célébré une messe en plein air, en présence de 150 000 Emiratis. Les messages de paix et la simplicité du chef de l'église ont touché le cœur des milliers de personnes présentes. Peu avant la célébration, il a rencontré le grand imam de l'Institution islamique sunnite. Les deux hauts dignitaires ont pris un engagement solennel dans la lutte contre l'extrémisme.



