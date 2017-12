Emirats : les Tunisiennes interdites d'embarquer par crainte d'un attentat

De son côté, la porte-parole de la présidence tunisienne, Saïda Garrach, a concédé plus de détails sur les ondes de la radio Shems FM, en expliquant qu’il y avait "des informations sécuritaires sérieuses chez les autorités émiraties sur la possibilité d'attentats terroristes". "Les données qu'elles ont, c'est que dans le cadre du retour des combattants (jihadistes) et leur sortie de Syrie essentiellement, et d'Irak", il existe "une possibilité d'attentat terroriste dans lequel seraient impliquées des femmes soit tunisiennes soit porteuses d'un passeport tunisien", a-t-elle ajouté en laissant entendre que ces femmes pouvaient recourir à de fausses identités.