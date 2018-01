Emmanuel Macron a débuté sa tournée chinoise à Xi'an

Ce lundi 8 janvier 2018, Emmanuel Macron est arrivé à Xi'an, le berceau de la civilisation chinoise. Dans la matinée, il s'est rendu sur le site de la célèbre Armée de terre cuite, puis à la Pagode de l'oie sauvage. Lors de son premier discours, le chef d'Etat n'a pas tari d'éloges sur la Chine et a multiplié les demandes et les gestes d'amitié, en promettant notamment d'y revenir au moins une fois par an. Enfin, pour marquer le coup, il a prononcé en mandarin sa célèbre phrase "Make our planet great again".



