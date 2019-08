Emmanuel Macron - Donald Trump : l'unité retrouvée ?

Au cours du G7 de Biarritz, les observateurs étaient aussi focalisés sur les échanges, les retrouvailles entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, le président américain menaçait la France de graves représailles commerciales et 48 heures plus tard les rapports semblent presque au beau fixe. Comment cela s'explique-t-il ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/08/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.