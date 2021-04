Macron et Merkel demandent à Poutine de retirer ses troupes massées à la frontière avec l'Ukraine

La mise en garde du couple franco-allemand à Vladimir Poutine. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont prié leur homologue de retirer ses troupes de la frontière ukrainienne, où la tension est montée d'un cran ces derniers jours. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont aussi marqué leur "soutien" à la souveraineté de l'Ukraine et à son président, relevant que Volodymyr Zelensky avait exprimé de son côté une "volonté très claire de "désescalader'".

Volodymyr Zelensky a, lui, appelé à un sommet avec le président russe Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et la chancelière - tous deux médiateurs dans le dossier ukrainien - pour tenter d'apaiser les tensions avec Moscou. "J'ai envie qu'on y participe tous les quatre" pour discuter de "la situation sécuritaire dans l'est de l'Ukraine" et de l'arrêt de "l'occupation de nos territoires", a-t-il lancé à Paris à l'issue d'un déjeuner avec Emmanuel Macron et de la visioconférence avec Angela Merkel. Anticipant l'issue de la visioconférence, le Kremlin avait demandé à Paris et Berlin d'user de leur "influence" auprès du président ukrainien pour faire cesser les "provocations" de l'Ukraine dans l'est de son territoire.