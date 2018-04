Emmanuel Macron et Donald Trump entrent dans le vif du sujet

Après de chaleureuses retrouvailles et un dîner entre couples, Donald Trump et Emmanuel Macron se sont retrouvés ce mardi pour une réunion de travail dans le Bureau ovale avec plusieurs dossiers brûlants. Parmi les sujets sensibles, l’accord sur le nucléaire iranien que le président américain souhaite remettre en cause. Le locataire de la Maison Blanche a dénoncé l'accord "désastreux" signé entre les Occidentaux et l'Iran.



