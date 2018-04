Emmanuel Macron ovationné par le Congrès américain

Les représentants ont réservé un accueil triomphal et une standing ovation au président Macron. Dans un discours solennel, il a exposé sa propre vision du monde. Le chef d'État n'a pas manqué de rappeler les relations historiques entre les deux pays, mais aussi le lien fort qui unit les deux dirigeants. Une opération séduction certes, mais ponctuée de quelques coups de griffe à Donald Trump et à sa politique.



