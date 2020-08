Emmanuel Macron propose l'asile à l'opposant russe Alexeï Navalny et à ses proches

La France apporte son soutien à l'opposant russe Alexeï Navalny et à ses proches et se tient prête à l'accueillir, lui et ses proches. Emmanuel Macron l'a confirmé jeudi lors d'une conférence de presse donnée en compagnie de la Chancelière allemande, au fort de Brégançon. Le chef de l'Etat s'est dit "extrêmement préoccupé et attristé par la situation".

L'avocat russe, fervent opposant à Vladimir Poutine, a été admis en soins intensifs de l'hôpital d'Omsk (Sibérie). Il a fait un violent malaise alors qu'il se trouvait dans un vol entre la Sibérie et Moscou et son avion a dû atterrir en urgence. Son pronostic vital est engagé et les médecins "se battent pour lui sauver la vie". L'entourage de la victime a dénoncé rapidement une tentative d’empoisonnement. Selon l'agence de presse d'Etat Tass, Alexeï Navalny a été admis au sein du service de toxicologie des urgences.