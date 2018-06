Emmanuel Macron reçu par le pape au Vatican

Le président Macron, accompagné de son épouse, a effectué sa première visite au Vatican et a été, par la suite, accueilli par le pape François. Le chef de l'Etat a été très détendu, tandis que Brigitte Macron, elle, a été quelque peu intimidée. Comme cadeau, Emmanuel Macron a offert au Saint-Père "Le journal d'un curé de campagne" de Georges Bernanos. A ce dernier d'offrir au président un médaillon de Saint-Martin, évoquant par ce geste la vocation des chefs d'Etat à défendre les plus faibles. Peu avant, les deux hommes se sont entretenus pendant presque une heure sans préciser les sujets sur lesquels ils se sont penchés.



