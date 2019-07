Emmanuel Macron rend hommage au président tunisien

En Tunisie, Béji Caïd Essebsi était le premier président à avoir été élu démocratiquement. Emmanuel Macron a donc fait le déplacement, ainsi que de nombreux chefs d'Etat étrangers, pour assister à ses obsèques. Le président de la République est venu témoigner de son soutien à la jeune démocratie et montrer son amitié envers le peuple tunisien. Il a salué un dirigeant "courageux" et un "allié de la France". La cérémonie a eu lieu au palais présidentiel de Carthage.



