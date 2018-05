Emmanuel Macron s'est longuement entretenu avec Vladimir Poutine

Après sa visite au salon VivaTech, Emmanuel Macron s'est envolé pour Saint-Pétersbourg. C'est sa première visite officielle en Russie depuis son élection. Le président et son homologue russe devaient avoir beaucoup de choses à se dire, puisque leur tête-à-tête a duré plus de deux heures. Les deux présidents auraient acté leur désaccord sur l'Ukraine. Ils auraient par ailleurs trouvé des points de convergence sur l'accord sur le nucléaire iranien mais aussi sur la Syrie.



