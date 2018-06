Emmanuel Macron, tête-à-tête inédit avec le pape François

Le tête-à-tête a duré bien plus longtemps que prévu, 57 minutes en tout. Jamais le pape François n'avait accordé un entretien aussi long. Ils ont parlé de climat, de l'Europe, des migrants et de la montée des extrémistes. Emmanuel Macron a offert le "Journal d'un curé de campagne" au souverain pontife, et reçoit en retour un médaillon de Saint-Martin. Puis, le président a également accepté le titre de "chanoine d'honneur de la basilique de Saint-Jean de Latran", conformément à la tradition.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.