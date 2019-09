Emmy Awards 2019 : le sacre de "Game of Thrones" et de "Fleabag"

PALMARÈS - Les Emmy Awards, les "Oscars" de la télévision américaine, ont été remis ce dimanche à Los Angeles, et sans surprise la série "Game of Thrones" a notamment remporté le titre de meilleure série dramatique.

Il y avait peu de surprise concernant le vainqueur dans la catégorie meilleur série dramatique. La série médiévale-fantastique "Game of Thrones" de la chaîne câblée américaine HBO a été sacrée ce dimanche meilleure série dramatique lors de la 71e cérémonie des Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine. "GoT" était archi favori, bien que la huitième et dernière saison, diffusée en avril et mai, ait été critiquée par nombre de fans, qui la jugeaient bâclée et d'un niveau sensiblement inférieur à ses devancières.

C'est ensuite la série britannique "Fleabag" qui a remporté dimanche soir le prix de la "meilleure comédie". Et les Emmys ont également récompensé sa créatrice et actrice principale Phoebe Waller-Bridge dans la catégorie meilleure actrice dans une série, comédie. "C'est tout simplement merveilleux et rassurant de savoir qu'une femme dégoûtante, tordue et en colère puisse gagner aux Emmys", a lancé l'artiste avec son habituelle ironie. La série à l'humour noir et grinçant avait été ignorée l'an dernier par les Emmy Awards mais la seconde saison a suscité un vif engouement, de même que Waller-Bridge qui a déjà averti qu'elle ne ferait pas de saison 3.