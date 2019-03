Employés de l'Onu, humanitaires... qui sont les victimes du crash de l’Ethiopian Airlines ?

Les recherches continuent. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a confirmé, dimanche 10 mars, la mort des 157 passagers et membres d'équipage. Parmi eux, au moins neuf Français, dont l'identité n'a pas été dévoilée. Au total, plus d'une trentaine de nationalités différentes étaient à bord de cet avion, dont de nombreuses personnes affiliées à l’ONU. Le lendemain devait en effet se tenir, à Nairobi, capitale du Kenya, la conférence annuelle du Programme des Nations unies pour l’environnement, prévue entre les 11 et 15 mars.





Des informations sur les passagers commencent à émerger. Un responsable de la Fédération kényane de football, Hussein Swale a perdu la vie avec 31 autres de ses compatriotes. A ses côtés, des Belges, des Canadiens, des Marocains, des Américains, des Anglais, des Russes, des Espagnols...